Исследователи представили прогноз возможного сценария глобального кризиса

Команда специалистов Оксфордского института будущего под руководством доктора Ноя Хантера провела исследование с использованием искусственного интеллекта, чтобы смоделировать возможные сценарии развития глобальных рисков, передает «Царьград».

Для расчетов были использованы данные по климатическим изменениям, экономическим кризисам, военным конфликтам, эпидемиям и техногенным угрозам. По итогам моделирования временной промежуток, в который возможен системный коллапс, был оценен в диапазоне 2040–2055 годов.

Согласно расчетам, критическим фактором могут стать климатические изменения: ежегодное число стихийных бедствий, по данным статистики, выросло на 96% в 2026 году по сравнению с 2020-м. В долгосрочной перспективе это может привести к дефициту ресурсов и, как следствие, к росту напряженности между государствами. Особое внимание уделено ядерному потенциалу: по разным оценкам, в мире насчитывается от 12 до 17 тысяч боезарядов, значительная часть которых хранится на военных складах.

Другой аспект, рассматриваемый в исследовании, — биологические угрозы. В лабораториях по всему миру накоплены сотни штаммов опасных вирусов, и в условиях глобального кризиса контроль над ними может быть утрачен. Упоминается и объект Форт-Детрик в США, где, по данным конспирологов, разрабатывались программы биологического оружия, хотя официальные лица это отрицают.

Одной из гипотез, обсуждаемых в исследовании, является и риск, связанный с самим искусственным интеллектом. По одной из версий, алгоритмы могут дать «объективную» оценку перенаселенности и истощения ресурсов, что теоретически может привести к рекомендациям по сокращению населения.

По оценкам авторов исследования, вероятность реализации смоделированного сценария составляет чуть более 50%. Часть экспертов считает прогноз слишком пессимистичным, другие — призывают учитывать данные расчетов.