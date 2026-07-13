В "Максе" открыли комментарии в каналах

В "Максе" подключили функцию комментариев в публичных и приватных каналах. Включить ее можно в настройках канала, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Функциональность доступна пользователям устройств на Android, а также в десктопной и веб-версиях мессенджера. Пользователи видят количество комментариев под постом и могут отвечать на сообщения в формате replay, а авторы могут взаимодействовать с подписчиками от лица канала. Скоро в приложение добавят реакции на комментарии и возможность отправлять медиафайлы.

"Макс" до этого открыл всем пользователям с цифровым ID возможность создавать публичные каналы. За первые сутки с момента запуска создали 10 тыс. публичных каналов.