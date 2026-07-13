Компьютеры с чипом Apple M7 Ultra получат до 1,5 ТБ оперативной памяти

Чип Apple M7 Ultra получит рекордную поддержку 1,5 ТБ оперативной памяти
Флагманский процессор Apple M7 Ultra будет поддерживать до 1,5 ТБ оперативной (унифицированной) памяти. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
Если информация подтвердится, системы на базе M7 Ultra сравняются по этому показателю с Mac Pro образца 2019 года с процессором Intel. Для Apple это станет крупнейшим увеличением максимального объема памяти с момента перехода компании на собственную архитектуру Apple Silicon.
Особенностью процессоров Apple является использование унифицированной памяти, при которой микросхемы DRAM располагаются на одной подложке с процессором. Такой подход обеспечивает высокую пропускную способность и снижает задержки, однако ограничивает возможности последующего расширения оперативной памяти.
Ожидается, что предстоящий чип Apple M5 Ultra, дебют которого ожидается в этом году, сможет работать с объемом памяти до 768 ГБ, а M7 Ultra, в свою очередь, удвоит этот показатель, доведя максимальную конфигурацию до 1,5 ТБ. При этом Apple пропустит поколение M6.
По текущим рыночным ценам увеличение объема памяти с 128 ГБ до 1,5 ТБ может обойтись примерно в $35 тыс., хотя итоговая стоимость будет зависеть от ситуации на мировом рынке памяти к моменту выхода новых устройств.
На этом фоне линейка Mac Studio, наоборот, столкнулась с сокращением доступных конфигураций. Как отмечает 9to5Mac, модель на базе M3 Ultra больше не предлагается в вариантах с 256 и 512 ГБ оперативной памяти. Сейчас максимальный объем памяти для этой версии составляет 96 ГБ, тогда как конфигурация со 128 ГБ доступна только для Mac Studio на процессоре M4 Max.