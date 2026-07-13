Компьютеры с чипом Apple M7 Ultra получат до 1,5 ТБ оперативной памяти

Флагманский процессор Apple M7 Ultra будет поддерживать до 1,5 ТБ оперативной (унифицированной) памяти. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

© Газета.Ru

Если информация подтвердится, системы на базе M7 Ultra сравняются по этому показателю с Mac Pro образца 2019 года с процессором Intel. Для Apple это станет крупнейшим увеличением максимального объема памяти с момента перехода компании на собственную архитектуру Apple Silicon.

Особенностью процессоров Apple является использование унифицированной памяти, при которой микросхемы DRAM располагаются на одной подложке с процессором. Такой подход обеспечивает высокую пропускную способность и снижает задержки, однако ограничивает возможности последующего расширения оперативной памяти.

Ожидается, что предстоящий чип Apple M5 Ultra, дебют которого ожидается в этом году, сможет работать с объемом памяти до 768 ГБ, а M7 Ultra, в свою очередь, удвоит этот показатель, доведя максимальную конфигурацию до 1,5 ТБ. При этом Apple пропустит поколение M6.

По текущим рыночным ценам увеличение объема памяти с 128 ГБ до 1,5 ТБ может обойтись примерно в $35 тыс., хотя итоговая стоимость будет зависеть от ситуации на мировом рынке памяти к моменту выхода новых устройств.

На этом фоне линейка Mac Studio, наоборот, столкнулась с сокращением доступных конфигураций. Как отмечает 9to5Mac, модель на базе M3 Ultra больше не предлагается в вариантах с 256 и 512 ГБ оперативной памяти. Сейчас максимальный объем памяти для этой версии составляет 96 ГБ, тогда как конфигурация со 128 ГБ доступна только для Mac Studio на процессоре M4 Max.