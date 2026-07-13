Российского «Теледроида» адаптируют в систему МКС

Российского робота «Теледроид», который в ближайшее время планируется отправить на околоземную орбиту, адаптируют в общую систему Международной космической станции (МКС).

Об этом газете «Известия» рассказала Герой Российской Федерации, космонавт-испытатель госкорпорации «Роскосмос» Анна Кикина.

«На наш экипаж ложится задача адаптировать нового робота в общую систему станции, отработать с ним операции внутри герметичного отсека, а затем вынести наружу, подключить к питанию и всем коммуникациям, и уже там, в открытом космосе, выполнить с ним запланированные работы», — сказала космонавт.

По ее словам, на МКС работа с роботом предполагается в режиме телеуправления, а в будущем подобное изделие может применяться для освоения других небесных тел, в частности, Луны.

В июне директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в подкасте дискуссионного клуба «Наследие XXI» заявил, что замена человека на роботов может обеспечить радикальный скачок во внеземном строительстве.

В апреле заместитель генерального директора по производству и технологическому развитию компании «Корпорация Робототехники» Евгений Дудоров сказал, что российский робот торсового типа «Теледроид» первым в мире свяжет космонавта на борту Международной космической станции и робота в единую систему.

В том же месяце он сообщил, что робота «Теледроид» отправят на МКС в III-IV квартале 2026 года.