В Приморье обнаружили человеческие останки возрастом 12 тысяч лет

В Приморье на Дальнем Востоке России впервые в истории обнаружили останки человека возрастом около 12 тысяч лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

Как рассказали в институте, останки нашли в пещере. Помимо них там также нашли несколько артефактов того же возраста. Из них исследователи особенно выделили изделия из обсидиана — ближайшие источники этого материала расположены в 250 километрах от пещеры, поэтому ученые предполагают, что находка может говорить о развитых торговых или миграционных связях древнего населения.

«Самой ценной находкой стала часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами. Кости отличаются прекрасной сохранностью, что позволило получить надежную радиоуглеродную дату, подтверждающую возраст около 12 тысяч лет», — рассказали ученые.

До этого момента самыми древними подобными находками в регионе были материалы из пещеры Чертовы Ворота — им было около 6,5 тысяч лет. Кроме того, сохранение костных останков в Приморском крае само по себе является большой редкостью из-за состава почвы и влажного климата.

Ранее ученые впервые нашли древнюю человеческую ДНК на стенах пещеры.