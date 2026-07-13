В Приморье обнаружили человеческие останки возрастом 12 тысяч лет

Учёные обнаружили на Дальнем Востоке останки человека возрастом около 12 тысяч лет. Об этом сообщили в пресс-службе Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН).

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Главной сенсацией раскопок стал фрагмент нижней челюсти древнего человека с двумя уцелевшими зубами. Благодаря отличной сохранности костей ученым удалось получить точную радиоуглеродную дату: возраст находки составляет около 12 тысяч лет.

Вместе с останками в пещере обнаружили и другие артефакты той же эпохи. Особое внимание исследователей привлекли изделия из зеленого обсидиана. Ближайшие месторождения этого камня расположены в 250 километрах от пещеры, что доказывает наличие у древних людей развитых торговых или миграционных маршрутов. Ранее самыми древними антропологическими свидетельствами в этом регионе считались материалы из пещеры Чертовы Ворота возрастом 6,5 тысячи лет.

Сохранение костных останков в Приморском крае — большая редкость. Обычно кислые почвы и влажный муссонный климат полностью разрушают органику, поэтому челюсть, пролежавшая в пещере 12 тысяч лет в отличном состоянии, — само по себе уникальное явление для Приморья. Именно благодаря этим уникальным условиям пещерного микроклимата учёные получили редкую возможность провести комплексный анализ находки.

Сохранность зубной эмали и костной ткани позволяет не только установить точный радиоуглеродный возраст, но и извлечь древнюю ДНК, что даёт шанс реконструировать генетический портрет древнего жителя Дальнего Востока. По состоянию зубов антропологи смогут определить рацион питания, перенесённые заболевания и даже климатические условия эпохи, в которую жил этот человек.