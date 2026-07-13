Владельцам смартфонов рекомендовали следовать одному правилу

В памяти смартфона всегда должно быть не менее 10 процентов свободного пространства. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

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Журналист медиа Гэвин Филлипс заявил, что между размером свободной памяти телефона и скоростью его работы есть прямая связь. Автор указал, что пользователи должны следовать простому правилу — накопитель устройства должен иметь не менее 10 процентов свободного пространства.

В материале говорится, что как только встроенная память аппарата заполняется на 80-90 процентов, гаджет начинает работать медленнее. Когда памяти становится меньше, телефон не может сохранить все временные файлы сервисов и приложений, необходимых для их работы. Поэтому смартфон начинает замедляться.

Также Филлипс отметил, что есть разница между телефонами. Различают устройства с памятью старого формата eMMC и памятью нового формата UFS. Последняя, как правило, быстрее и проще переносит дефицит свободного места. Кроме того, журналист рассказал, что как только размер свободного пространства сужается, операционная система (ОС) запускает процесс очистки и начинает удалять кеш и прочие мусорные файлы.

В начале июля специалист Сергей Кузьменко рассказал, что повреждения смартфона от воды обычно не покрываются гарантией производителя. Также он посоветовал оберегать гаджеты от контакта с соленой морской водой и падений с высоты.