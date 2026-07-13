Россиян предупредили о случаях поломки смартфона из-за VPN

Загрузка VPN и прокси на ряд устройств может повлиять на их состояние. Об этом предупредил в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

© Lenta.ru

Он пояснил, что VPN пропускает весь трафик через дополнительный сервер, то есть устройству надо выполнять больше вычислений для обработки этих данных.

«На современных компьютерах и смартфонах такая нагрузка обычно остается практически незаметной, однако на старых устройствах может наблюдаться более быстрый расход заряда аккумулятора, повышение температуры корпуса и снижение производительности отдельных приложений», — рассказал Рыбников.

Основные риски для устройств вызваны не технологией VPN, а с качеством используемого программного обеспечения. Ряд бесплатных сервисов требует установки приложений на сторонних сайтах и с расширенными разрешениями. Значит, если разработчик недобросовестный, он сможет собирать данные пользователя о посещаемых ресурсах, характеристиках устройства, рекламных идентификаторах и так далее.

Также опасны приложения, которые маскируются под VPN, но на самом деле содержат вредоносный код. После загрузки он сможет загружать рекламу или вредоносные модули, менять настройки браузера, устанавливать что-то дополнительно и использовать вычислительные ресурсы телефона для сторонних задач.

«В подобных случаях пользователь сталкивается с постоянным перегревом устройства, быстрым разрядом аккумулятора и заметным снижением производительности системы», — обратил внимание специалист.

Использование прокси из сомнительных источников также грозит утечкой данных, подменой интернет-страниц, перенаправлением на мошеннические ресурсы или перехватом трафика, заключил Рыбников.

Ранее сообщалось, что хакеры используют вредоносное ПО Drama RAT для взлома Android-устройств. Жертв заманивают, обещая бесплатный доступ к ChatGPT или «Яндекс.Музыке», новый VPN или моды для игры Minecraft.