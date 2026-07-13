Амазонка теряет способность поглощать углекислый газ

Тропические леса Южной Америки могут перестать быть поглотителем углекислого газа, предупреждают исследователи в журнале Nature Climate Change.

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Амазонка удерживает около 123 миллиардов тонн углерода, но климатические экстремумы меняют ситуацию. Во время мощных Эль-Ниньо деревья закрывают поры на листьях, чтобы сохранить влагу, и перестают поглощать CO₂.

Анализ полумиллиона деревьев за 30 лет показал, что жара и засуха вызывают гидравлический стресс, особенно губительный для крупных экземпляров на окраинах сельвы.

Погибшие стволы разлагаются и выбрасывают накопленный углерод обратно в атмосферу. Если процесс ускорится, леса из союзника в борьбе с потеплением превратятся в источник парниковых газов, что серьезно осложнит климатическую ситуацию на планете.