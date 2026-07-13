В горных озерах нашли смертельную угрозу

Международная группа исследователей обнаружила серьезный пробел в оценке климатических рисков. Даже крошечные горные водоемы способны внезапно прорываться и вызывать разрушительные наводнения, сообщается в журнале Nature Sustainability.

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Явление получило название SALOs — прорывы малых альпийских озер. Эти водоемы часто не видны со спутников, но обвал породы или разрушение естественной дамбы мгновенно спускает воду вниз.

В Непале такое озеро разрушило мосты и объекты энергетики, а в Перу прорыв привел к гибели людей. Ситуацию усугубляет таяние вечной мерзлоты и экстремальные осадки.

Ученые предлагают внедрить мониторинг с помощью дронов, искусственного интеллекта и радаров миссии NISAR, оценивая угрозу по уязвимости ландшафта, а не по размеру водоема.