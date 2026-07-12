Самая черная краска на Земле может вернуть людям звездное небо

Ученые нашли возможное решение одной из главных проблем современной астрономии — засорения ночного неба яркими спутниками. Специальное сверхчерное покрытие Vantablack 310 способно значительно снизить количество света, отражаемого космическими аппаратами, и помочь наземным обсерваториям получать более качественные изображения Вселенной. Разработка описана в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Сегодня на низкой околоземной орбите находятся более 14 тысяч объектов, и их число продолжает быстро расти. Спутники отражают солнечный свет, создавая яркие полосы на снимках телескопов и мешая наблюдениям далеких космических объектов.

Исследователи из Университета Суррея изучили, может ли покрытие спутников материалом Vantablack 310 уменьшить эту проблему. В лабораторных условиях поверхность с таким покрытием отражала лишь около 2% падающего света.

Компьютерное моделирование показало, что спутники с Vantablack 310 могут стать значительно менее заметными для астрономов. В самых сложных условиях их яркость оценивалась в 6,7-7 звездной величины по шкале AB, а в большинстве сценариев показатель был еще лучше — от 7,1 до 7,8. Для сравнения, необработанный спутник Starlink в аналогичных условиях получил показатель 3,7, то есть был заметно ярче.

Эффект связан с уникальной структурой покрытия: исследования с помощью электронного микроскопа показали, что поверхность Vantablack 310 образует «кораллоподобные» структуры с микроскопическими углублениями, которые удерживают свет и препятствуют его отражению.

Авторы работы отмечают, что покрытие пока прошло только лабораторные испытания. Необходимо проверить его поведение в космосе, включая устойчивость к радиации, перепадам температур и другим условиям орбиты. Следующим этапом станет эксперимент с использованием покрытия на спутнике CubeSat Jovian-1, который позволит измерить его эффективность в реальных условиях.

Ученые подчеркивают, что сверхчерная краска не решит проблему космического мусора, но может стать одним из способов уменьшить влияние растущего числа спутников на астрономические наблюдения.