Вышел ПК-корпус с поддержкой сразу двух материнских плат

Компания Thermaltake выпустила необычный компьютерный корпус Capo X, позволяющий собрать сразу два полностью независимых ПК в одном блоке. Новинка поступила в продажу по цене $190 (около 14,5 тыс. руб.), сообщает TechPowerUp.

Главной особенностью Thermaltake Capo X стала возможность одновременной установки двух материнских плат, расположенных одна над другой. Из-за такой конструкции корпус получил внушительные размеры — его высота достигает 691 мм. Заявлена поддержка плат формата до Micro-ATX.

Для каждой системы предусмотрено отдельное место под блок питания. Корпус также совместим с видеокартами длиной до 420 мм, что позволяет устанавливать любые современные графические ускорители. Максимальная высота процессорного кулера составляет 180 мм, а внутреннее пространство рассчитано на установку большого количества вентиляторов для эффективного охлаждения.

По заявлениям Thermaltake, Capo X может использоваться в различных сценариях: например, одна система может быть выделена для стриминга, а вторая — для запуска игр. Также корпус подойдет для разделения рабочих нагрузок, когда отдельный компьютер используется для ИИ-задач или рендеринга. Еще один возможный вариант — размещение двух независимых ПК пользователей, работающих рядом друг с другом.