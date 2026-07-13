США могут пересмотреть планы орбитальных дата-центров

Экологические и научные организации США призвали Федеральную комиссию по связи (FCC) временно остановить рассмотрение заявок на создание орбитальных дата-центров и крупных спутниковых группировок до проведения масштабной экологической оценки. Об этом сообщает Space News.

Обращение было направлено 8 июля через общественную организацию Earthjustice, занимающуюся вопросами экологического права. Коалиция требует, чтобы FCC подготовила специальный документ Programmatic Environmental Impact Statement (PEIS), который предусматривает комплексную оценку воздействия проектов на окружающую среду в соответствии с Национальным законом об экологической политике США (NEPA), действующим с 1969 года.

Организации считают, что оценка должна учитывать не отдельные спутниковые проекты, а совокупное влияние всей новой отрасли космических вычислений. В частности, специалисты предлагают изучить потенциальное воздействие массового размещения вычислительных систем на орбите на озоновый слой, химический состав стратосферы и качество ночного неба.

В коалицию вошли Public Employees for Environmental Responsibility, экологическая сеть Environment America и DarkSky International, выступающая за борьбу со световым загрязнением и сохранение возможности наблюдения за звездами.

Орбитальные дата-центры рассматриваются технологическими компаниями как один из способов решения растущего спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Разработчики таких систем считают, что перенос части инфраструктуры в космос позволит снизить нагрузку на наземные дата-центры, которые требуют значительных объемов электроэнергии, воды и физических площадей.

Однако экологические организации указывают на беспрецедентный масштаб подобных инициатив. По их данным, SpaceX рассматривает возможность создания группировки до миллиона орбитальных дата-центров, а проекты компаний Orbital, Starcloud, Blue Origin и Cowboy Space суммарно предусматривают запуск еще около 260 тыс. спутников.

Представители Earthjustice отмечают, что ранее уже добивались рассмотрения экологических последствий отдельных крупных спутниковых проектов, включая Starlink компании SpaceX. Однако требование провести единый анализ всех будущих систем космических вычислений стало первым подобным обращением.

Старший юрист Earthjustice Ян Хасселман заявил, что FCC обязана рассмотреть запрос и предоставить ответ в установленные сроки. По его словам, выдача новых лицензий без полноценной экологической оценки может привести к судебным разбирательствам.

FCC пока не дала официального ответа на обращение. При этом регулятор уже начал ужесточать отдельные требования к спутниковым операторам. В частности, для аппаратов на низкой околоземной орбите был сокращен обязательный срок удаления спутников после завершения миссии с 25 до 5 лет.