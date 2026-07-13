Xiaomi прекратила поддержку ряда популярных устройств

Xiaomi обновила перечень устройств, для которых официально завершена программная поддержка. В список вошли смартфоны брендов Xiaomi, Redmi и POCO, а также несколько планшетов.

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Решение касается не только обновлений операционной системы Android и фирменной оболочки HyperOS, но и новых функций, исправлений ошибок и патчей безопасности. Это означает, что уязвимости, обнаруженные в будущем, уже не будут устраняться с помощью официальных обновлений.

Среди моделей, достигших статуса окончания поддержки (EOL), оказались флагманские смартфоны Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Кроме того, компания прекратила выпуск обновлений для популярных устройств среднего ценового сегмента – POCO X5 5G и POCO X5 Pro 5G.

В перечень также вошли Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E и Redmi 10 5G. Завершена поддержка и планшетов Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro, которые больше не будут получать новые версии программного обеспечения.

Хотя эти гаджеты продолжат нормально работать, компания, скорее всего, не будет устранять обнаруженные в будущем уязвимости или выпускать обновления, повышающие производительность. Поэтому владельцам перечисленных моделей стоит задуматься о переходе на более новое устройство.