Бум ИИ привел к дефициту памяти и снижению мировых поставок компьютеров

Мировые поставки ПК впервые за последние два года продемонстрировали снижение на фоне масштабного дефицита компонентов памяти. В последнем квартале производители отгрузили 68,2 млн устройств, что на 5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из данных аналитической компании IDC.

Спад прервал девять кварталов подряд роста рынка ПК и совпал с усилением кризиса поставок памяти, вызванного стремительным расширением ИИ-инфраструктуры. Производители серверов и оборудования для ИИ-систем начали активно наращивать закупки компонентов, что привело к росту цен и сокращению доступных объемов памяти для потребительской электроники.

По оценке IDC, проблема с поставками началась во второй половине 2025 года и из временного ограничения превратилась в долгосрочный фактор давления на рынок. Рост стоимости DRAM и других компонентов заставляет производителей повышать цены на готовые компьютеры, компенсируя снижение объемов продаж.

При этом финансовые показатели крупнейших компаний пока остаются устойчивыми. IDC отмечает, что доходы производителей продолжают увеличиваться благодаря росту средней стоимости устройств. Аналитик IDC Джитеш Убрани подчеркнул, что текущая ситуация характеризуется расхождением между количественными и денежными показателями: объем поставок сокращается, тогда как выручка продолжает расти.

Аналитики ожидают, что дефицит памяти может сохраняться вплоть до 2028 года. Во второй половине года ситуация может ухудшиться после сокращения складских запасов, что может привести к дальнейшему росту себестоимости производства и новым повышениям цен для покупателей.

Одним из долгосрочных последствий кризиса может стать изменение поведения пользователей. Из-за подорожания новых компьютеров владельцы устройств могут начать дольше откладывать обновление техники, увеличивая сроки эксплуатации старых систем.

На фоне общего снижения рынка единственным крупным производителем, которому удалось увеличить поставки, стала Apple. Компания реализовала примерно на 800 тыс. компьютеров больше, чем годом ранее, благодаря высокому спросу на MacBook Neo. В результате доля Apple на мировом рынке ПК выросла с 8,5% почти до 10%.

Однако рост цен на компоненты затронул и Apple. Стоимость MacBook Neo увеличилась с $600 до $700, а базовая версия MacBook Air подорожала до $1300.