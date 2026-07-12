Гуманоидный робот 1X Neo получил защищенные по IP68 руки с имитацией сухожилий

Компания-разработчик гуманоидных роботов 1X представила новые подробности о конструкции и возможностях манипуляторов модели Neo. Робот получил руки с 25 степенями свободы, что максимально приближает их к анатомии человека с 27 степенями свободы, сообщает Wired.

Конструкция рук основана на имитирующем работу человеческих сухожилий механизме. Благодаря этому 1X Neo способен надежно удерживать предметы сложной формы, определять момент, когда объект начинает выскальзывать, а также выполнять тонкие манипуляции. При этом диапазон движений отдельных пальцев в ряде случаев превышает возможности человеческой кисти.

Во время демонстрации компания показала, что робот может вкрутить лампочку, включить свет с помощью цепочного выключателя, а также воспроизводить язык жестов. Однако представители 1X уточнили, что часть опубликованных роликов была записана в полностью автономном режиме, тогда как в других случаях использовалось дистанционное управление оператором, чтобы продемонстрировать максимальные возможности аппаратной платформы.

Манипуляторы Neo имеют защиту по стандарту IP68, что позволяет роботу взаимодействовать с водой, включая самостоятельное мытье рук. По словам директора направления приводов и роботизированных рук Джонатана Терфурта, инженеры стремились сохранить движения максимально близкими к человеческим, чтобы робот мог эффективно взаимодействовать с предметами в привычной для людей среде.

В ходе презентации для журналистов робот также продемонстрировал скорость работы пальцев, постепенно увеличив темп движений до уровня, при котором отдельные пальцы практически перестали различаться визуально. Демонстрация была остановлена голосовой командой.

Сам робот покрыт мягким текстильным материалом и позиционируется как домашний гуманоидный помощник. На этапе раннего доступа стоимость Neo составляет $20 тыс., также доступна подписка за $500 в месяц. Приоритет в поставках получают покупатели, оплатившие устройство полностью.