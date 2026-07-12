В Японии обнаружили более 270 ошибок в отчетах об АЭС

В Японии обнаружили более 270 ошибок в отчетах о радиоактивных веществах в зоне АЭС "Иката" на острове Сикоку, говорится в докладе центра ядерной безопасности в провинции Эхиме. Согласно документу, неправильные данные в документах за период с 2008-го по 2025-й год, скорее всего, были внесены из-за небрежности и неточностей в расчетах. Реальные проблемы выявлены не были. Власти страны пообещали предотвратить такие ошибки в будущем.

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В мае этого года на втором энергоблоке японской АЭС "Онагава" произошла утечка радиоактивного пара. Несмотря на то, что клапан, соединенный с дренажным люком, был затянут, подача пара не прекратилась. Поэтому реактор был приостановлен, а клапан проверен.

"Иката" - единственная АЭС на острове Сикоку в центре основной территории Японии. Она была остановлена после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Два энергоблока станции ожидают демонтажа из-за выработки ресурса, третий был перезапущен 10 лет назад и после нескольких новых остановок продолжил стабильно работать с марта 2021 года.