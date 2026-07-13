Так выглядит складной Google Pixel 11 Pro Fold в новом зеленом цвете

СМИ поделились изображениями будущего складного смартфона Google Pixel 11 Pro Fold. На этот раз показали устройство в свежем зеленом цветовом варианте.

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Главное изменение коснулось не только цвета, но и блока с камерами. На новом смартфоне выступающий элемент стал заметно меньше. Почти исчезла металлическая окантовка вокруг объективов. Расположение камер тоже изменилось, основная и сверхширокоугольная камеры теперь находятся в нижней части блока, а телеобъектив переехал в правый верхний угол. Вспышка с левой стороны, наоборот, стала крупнее, чем раньше.

В тестовой версии Android 17, кстати, обнаружили упоминание функции «Pixel Glow». Предполагается, что она сможет использовать цветные огоньки на задней панели, чтобы оповещать владельца о звонках или сообщениях. Получит ли Pixel 11 Pro Fold эту возможность — вопрос открытый.