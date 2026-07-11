АПУ обнаружил атлантическую ветвь с высокой температурой в Баренцевом море

Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ) выявила относительно высокую температуру воды у атлантической водной массы в ходе океанологического разреза от Новой Земли до острова Виктория. Об этом с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" сообщил ТАСС научный сотрудник ААНИИ (Санкт- Петербург) Виктор Меркулов.

"Основная цель работ - обнаружить атлантическую водную массу, которая здесь обычно наблюдается. На южном разрезе, который идет от полуострова Адмиралтейства на Новой Земле до острова Виктория, мы обнаружили атлантическую водную массу (баренцевоморская ветвь, которая заходит из Норвежского моря). В целом у этой водной массы относительно высокая температура воды по сравнению с прошлым годом. В прошлом году температура не достигала плюс одного градуса. В этом году на одной точке мы зафиксировали плюс 1,5 градуса. Либо мы поймали более теплую струю. Или все-таки зима в этом году была теплее и очень рано в Арктику пришла весна", - сказал Меркулов.

Разрез - линия с точками с закрепленными координатами, в которых проводятся измерения и берутся пробы воды.

На втором разрезе, который проходил севернее, от острова Нортбрука Земли Франца-Иосифа до Русской Гавани Новой Земли океанологи также обнаружили атлантическую водную массу, она была менее выражена.

"Это логично, потому что она немного "затухает", двигаясь на север. Около плюс 0,5 градусов температура и не такая соленая", - добавил ученый.

В ходе еще одного разреза океанологи рассчитывают зафиксировать так называемую фрамовскую ветвь атлантических вод, которая заходит в Баренцево море с севера. Это позволит сделать выводы, как в этом году распространяются атлантические водные массы в Баренцевом море.

Гидрохимики в ходе двух разрезов собрали около 1,2 тыс. проб. Также удалось собрать образцы донных отложений для исследования радиоактивности и наличия морского мусора. На втором разрезе в черпатель попал краб-стригун.

Об экспедиции

20-й рейс научно-образовательной экспедиции "Арктический плавучий университет" проходит 1 июля - 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов". Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО "ГМК "Норильский Никель", Координационный центр "Плавучий Университет" на базе МФТИ.