NASA ищет добровольцев, готовых протестировать жизнь на Марсе и на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в среду, 1 июля, объявило о наборе участников для эксперимента длиною в один год по имитации жизни на Луне и Марсе.

© Вечерняя Москва

— Начиная со времени не ранее чем август 2027 года добровольцы проведут год, живя и работая в межпланетной среде в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, в условиях изоляции, характерных для пилотируемых миссий на Луну или Красную планету, — говорится в сообщении.

Претендентам необходимо соответствовать ряду требований, среди которых наличие гражданства США или грин-карты, возраст от 30 до 55 лет, рост не более 188 сантиметров, свободное владение английским, а также успешное прохождение медицинского и психологического обследования, говорится на сайте NASA.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшая сотрудница подрядчика NASA Донна Хейр утверждала, что астронавты, побывавшие на Луне, якобы видели неизвестные летательные аппараты, но не могли рассказывать об этом публично. Она отмечала, что космонавтам не только запретили обсуждать увиденное, но и обязали их подписать соглашение о неразглашении.