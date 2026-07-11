Apple спасла iPhone от резкого подорожания благодаря Intel

Apple смогла добиться освобождения от введения 100-процентных пошлин на импорт полупроводников в США после того, как взяла на себя обязательства по увеличению инвестиций в американскую экономику и начала переговоры о производстве части своих чипов на мощностях Intel. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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По данным издания, летом прошлого года генеральный директор Apple Тим Кук пытался убедить администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от планов ввести 100-процентные пошлины на импорт полупроводников, которые могли привести к подорожанию ключевых продуктов компании включая iPhone.

Как утверждает газета, в ходе переговоров представители администрации Трампа предложили Apple рассмотреть сотрудничество с американским производителем чипов Intel как один из факторов, который мог бы способствовать предоставлению тарифных льгот.

Спустя почти год Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Apple начнет использовать чипы Intel в некоторых своих устройствах. По информации источника WSJ, Intel может выпускать часть будущих процессоров для ноутбуков Mac и смартфонов iPhone. Издание отмечает, что связь между переговорами о пошлинах и потенциальным соглашением Apple с Intel ранее не раскрывалась.

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