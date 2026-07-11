Apple спасла iPhone от резкого подорожания благодаря Intel

WSJ: Apple избежала 100-процентных пошлин на чипы в 2025 году из-за сделки с Intel
Apple смогла добиться освобождения от введения 100-процентных пошлин на импорт полупроводников в США после того, как взяла на себя обязательства по увеличению инвестиций в американскую экономику и начала переговоры о производстве части своих чипов на мощностях Intel. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, летом прошлого года генеральный директор Apple Тим Кук пытался убедить администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от планов ввести 100-процентные пошлины на импорт полупроводников, которые могли привести к подорожанию ключевых продуктов компании включая iPhone.
Как утверждает газета, в ходе переговоров представители администрации Трампа предложили Apple рассмотреть сотрудничество с американским производителем чипов Intel как один из факторов, который мог бы способствовать предоставлению тарифных льгот.
Спустя почти год Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Apple начнет использовать чипы Intel в некоторых своих устройствах. По информации источника WSJ, Intel может выпускать часть будущих процессоров для ноутбуков Mac и смартфонов iPhone. Издание отмечает, что связь между переговорами о пошлинах и потенциальным соглашением Apple с Intel ранее не раскрывалась.
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