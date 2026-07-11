Apple на оставила ни шанса Google и Huawei на рынке часов с ИИ

На смарт-часы Apple Watch пришлось около 90% мировых поставок устройств с поддержкой Edge AI (искусственного интеллекта, работающего непосредственно на устройстве без обращения к облачным серверам) в первом квартале 2026 года. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на данные Counterpoint Research.

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По данным аналитиков, проникновение Edge AI на мировом рынке смарт-часов за год выросло на 70% и достигло 25% всех поставок. В Counterpoint отмечают, что пока такие функции сосредоточены преимущественно у крупнейших производителей, а Apple остается безусловным лидером сегмента.

Как поясняют аналитики, Edge AI позволяет выполнять задачи непосредственно на часах, обеспечивая более быстрый отклик и повышая конфиденциальность данных. В Apple Watch такие технологии используются, в частности, для обнаружения нерегулярного сердечного ритма и фиксации падений без передачи информации на смартфон или удаленные серверы.

По данным Counterpoint, основными сценариями использования Edge AI в смарт-часах остаются функции мониторинга здоровья и физической активности. За последний год поставки моделей с функцией измерения артериального давления выросли вдвое, а устройств с возможностью выявления признаков апноэ во сне – втрое. Следующим направлением развития аналитики называют технологии обнаружения диабета.

Как отмечает MacRumors, преимущество Apple связано с выпуском в 2023 году процессора S9 с четырехъядерным нейронным движком, предназначенным для локального выполнения задач машинного обучения. Позднее аналогичные решения начали внедрять и другие производители, включая Huawei и Google.

Ранее Apple обвинила OpenAI в краже секретных технологий.