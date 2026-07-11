Ученые в шоке: постковид убивает клетки мозга, отвечающие за радость и энергию

Канадские нейрофизиологи обнаружили, что развитие постковидного синдрома напрямую связано с массовой гибелью дофаминовых нейронов в мозге. Это открытие объясняет хроническую усталость, ухудшение памяти и другие когнитивные нарушения, с которыми сталкиваются многие переболевшие коронавирусом.

© runews24.ru

Специалисты Центра по проблемам зависимости и психического здоровья (CAMH) в Канаде представили убедительные доказательства того, что постковидный синдром сопровождается потерей значительной части нейронов, продуцирующих дофамин. Как пояснил ведущий научный сотрудник центра Джеффри Мейер, при других заболеваниях аналогичные процессы приводят к медлительности, постоянной усталости, ухудшению памяти и другим когнитивным проблемам.

Теперь же выяснилось, что нечто подобное происходит и у пациентов с постковидом. Исследователи уже два года назад заметили, что развитие синдрома сопровождается воспалительными очагами в дофамин-продуцирующих зонах мозга, что и подтолкнуло их к более глубокому изучению структуры этих областей.

В ходе эксперимента ученые вводили добровольцам специальное вещество, способное связываться с белком VMAT2 на поверхности дофаминовых нейронов, после чего с помощью позитронно-эмиссионной томографии отслеживали его взаимодействие с нервными клетками. Сравнив показатели двух десятков пациентов с постковидным синдромом и такого же числа здоровых участников, исследователи пришли к однозначному выводу: у первых количество дофаминовых нейронов оказалось значительно ниже.

Особенно ярко это проявилось в полосатом теле — глубоком отделе мозга, отвечающем за мотивацию, мышечный тонус и умственную деятельность. Кроме того, аномалии зафиксировали и в некоторых базальных ядрах, которые контролируют двигательную активность и работу памяти.

По мнению Мейера и его коллег, полученные результаты требуют пересмотра подходов к лечению постковидного синдрома. Разрабатываемые терапии, считают ученые, должны фокусироваться не только на подавлении воспалений и нормализации иммунной системы мозга, но и на стимуляции выработки дофамина. Только такой комплексный подход позволит эффективно бороться с теми симптомами, которые возникают именно из-за дефицита этого гормона.

Стоит напомнить, что у большинства пациентов постковидные проявления — хроническая усталость, одышка, выпадение волос и обострение хронических заболеваний — проходят в течение первых шести месяцев после выздоровления, однако у некоторых они сохраняются несколько лет, и теперь у науки появилось новое понимание возможных причин этого явления.

Ранее врачи рассказали о симптоме, под которым часто маскируется рак яичников.