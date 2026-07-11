Япония впервые испытала многоразовую ракету

Многоразовая экспериментальная ракета RV-X совершила короткий тестовый полёт и благополучно вернулась на землю в Японии. Об этом сообщает Associated Press.

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Испытания прошли на полигоне Носиро, который находится на северо-востоке Страны восходящего солнца. Аппарат взлетел, ненадолго завис в воздухе и совершил горизонтальный манёвр.

Весь полёт занял меньше минуты. Трансляцию вела группа энтузиастов космоса NVS. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) намерено позже представить официальные результаты на онлайн-брифинге.

В Японии запуск частной ракеты Kairos-3 снова закончился неудачей

Токио стремится освоить технологию, которую компания SpaceX Илона Маска успешно применяет уже несколько лет. Возвращаемые ступени позволяют серьёзно экономить на запусках, указывает американское медиа.Нынешние основные ракеты Японии серии H3 остаются одноразовыми.