В США одобрили запуск спутника, отражающего свет на ночную сторону Земли

Федеральная комиссия по связи США одобрила запуск экспериментального спутника Eärendil-1, который будет отражать солнечный свет на ночную сторону Земли. Об этом сообщает 3dnews.

Идея и разработка спутника принадлежит калифорнийской компании Reflect Orbital. Разрешение комиссии относится к одному демонстрационному аппарату.

Спутник представляет из себя квадратный тонкопленочный отражатель, который будет зеркально направлять солнечные лучи на участок поверхности Земли диаметром около 5 км. В Reflect Orbital заявили, что освещенность на участке будет сопоставимая со светом полной Луны.

Отмечается, что проект получил много критики — его действие может привести к световому загрязнению неба и помешать работе астрономических приборов. Кроме того, он может нарушить естественное течение суточных биологических ритмов растений, насекомых и животных.

«Закон о связи гласит, что политика Соединенных Штатов заключается в “поощрении предоставления новых технологий и услуг населению”, и демонстрационный спутник Reflect Orbital является примером потенциально революционной технологии, поддержка которой, по мнению Комиссии, отвечает общественным интересам», — заявили в комиссии.

В свою очередь, в Reflect Orbital заявили, что подобная технология может дать «солнечный свет по требованию», что может быть потенциально полезно для освещения промышленных площадок, мест стихийных бедствий и поисково-спасательных операций. В перспективе такая технология может увеличить время выработки электроэнергии наземными солнечными электростанциями.