Россия обозначила позицию по размещению оружия в космосе

Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). Такая позиция обозначена в заявлении российского МИД по итогам тематического семинара на полях третьей сессии Рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Россия намерена «предпринимать максимальные усилия» для продвижения инициативы, поскольку НПОК поспособствует сохранению космоса свободным от любых видов оружия.

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Как уточняется в заявлении, Москва ценит конструктивную позицию и положительный вклад многих стран в прошедшую дискуссию по теме.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что частью разрабатываемой системы противоракетной обороны «Золотой купол» станут оружейные системы в космосе. Речь идет о создании «революционного щита» из оружия и датчиков, уточнил он.