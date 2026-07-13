Рыбаки нашли позвонки ранее неизвестного динозавра

Палеонтологи Республиканского университета Уругвая объявили об открытии ранее неизвестного вида гигантских ящеров, который обитал на территории современной страны более 80 млн лет назад. Название новому существу дали Mesetasaurus protector, что подчёркивает его связь с национальной историей — в честь Хосе Артигаса, борца за независимость Латинской Америки.

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Материалом для исследования послужили 2 хвостовых позвонка, которые ещё в 1980-х годах обнаружили двое местных рыбаков. Один из них передал свою находку в школу, другой оставил окаменелость у себя. Лишь спустя десятилетия оба фрагмента попали в руки специалистов и были идентифицированы как части скелета одного животного.

Ключевым признаком, позволившим выделить новый вид, стало необычное строение костей: углубление на позвонках располагалось аномально близко к суставной поверхности, что не встречается у других известных динозавров региона. По расчётам учёных, длина Mesetasaurus protector достигала 9–10 метров.

Открытие стало всего вторым случаем описания динозавра в Уругвае. Первым был Udelartitan celeste. Находка, пролежавшая в частных руках и школьном кабинете почти 30 лет, в итоге дала науке ценный материал и подтвердила богатство доисторической фауны этой части Южной Америки.