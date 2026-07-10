Пожары в Австралии подсказали ученым, как снизить мощность Эль-Ниньо

Исследователи предложили использовать метод усиления отражающей способности облаков для снижения разрушительных последствий супер-Эль-Ниньо. Отправной точкой стали австралийские пожары 2019–2020 годов, когда дым поднял в атмосферу миллиарды светоотражающих частиц, увеличивших альбедо облаков над Тихим океаном. Это привело к заметному охлаждению поверхностных вод.

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Климатологи смоделировали аналогичный сценарий целенаправленного осветления облаков в центральной части Тихого океана для двух мощнейших событий — 1997 и 2015 годов. Расчёты показали, что своевременное вмешательство могло бы усилить естественное охлаждение более чем на 40%, причём эффект оказывается тем выраженнее, чем раньше начато воздействие.

В отличие от других геоинженерных концепций, предполагающих глобальное изменение климата, этот подход рассчитан на кратковременное и локальное воздействие. Речь идёт не о постоянной коррекции температуры планеты, а о точечном вмешательстве в период наиболее опасных фаз Эль-Ниньо.

Однако авторы работы, в том числе климатолог Джон Фасулло, призывают к максимальной осторожности. По их словам, прежде чем переходить к каким-либо полевым испытаниям, необходимо детально изучить все возможные побочные последствия — любое управление климатом требует тщательного просчёта рисков.