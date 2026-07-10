В Южной Африке может произойти «война» между людьми и слонами

В Намибии, Ботсване, а также в некоторых районах Анголы и Замбии может произойти «война» между людьми и слонами — об этом заявили исследователи из США и Намибии во главе с Эваном Патриком из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Их исследование опубликовано в журнале PNAS Nexus.

Как рассказали ученые, в указанных регионах происходит быстрое преобразование диких земель человеком. Это уже привело к увеличению числа конфликтов между людьми и слонами — ученые отмечают, что их стало гораздо больше в период с 2004 по 2020 год.

Согласно исследованию, есть три основных фактора, которые могут это объяснить. Это рост численности населения, увеличение занимаемой человеком площади, а также дефицит воды, который вызван изменением климата. Как предупреждают ученые, если эти факторы останутся без контроля, в будущем конфликты между людьми и слонами резко усилятся.

«Мы обнаружили, что площадь территорий, подверженных высокому риску конфликтов между людьми и слонами, увеличится на 33–100 процентов к 2085 году», — сообщили исследователи.

Отмечается, что в последнее время популяция африканских саванных слонов начала восстанавливаться после десятилетий браконьерства. При этом, ареалы их обитания, напротив, сокращаются. Из-за этого слоны все чаще встречаются вблизи человеческих поселений. В таких случаях слоны причиняют человеку вред — разоряют посевы, наносят людям травмы, разрушают инфраструктуру и причиняют вред скоту.

По мнению ученых, это может иметь разрушительные последствия, а также привести к истреблению диких слонов местными жителями.