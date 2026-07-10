В Дании распространяются ядовитые гусеницы дубового шелкопряда

Датские СМИ сообщают о стремительном расширении ареала обитания гусениц походного дубового шелкопряда — насекомых, которых местные журналисты окрестили «гусеницами из ада», передает РИА Новости.

Телеканал TV2 информирует, что они уже зафиксированы в коммунах Оденсе, Нюборг, Кертеминд, Нордфюнс, Копенгагене, Морсе и Хернинге. Волоски этих гусениц выделяют токсичный белок тауметопеин, способный вызывать кожные высыпания, зуд, респираторные симптомы и в редких случаях анафилактический шок.

В ряде муниципалитетов власти уже призвали жителей осматривать дубы перед посадкой, однако предотвратить появление насекомых, по их признанию, невозможно. После летних каникул правительство Дании намерено провести встречу с парламентскими партиями для выработки стратегии борьбы с распространением вредителя.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других европейских странах. В Швейцарии гусеницы оккупировали значительные территории на востоке, а в Цюрихе из-за их нашествия были закрыты пляжи. Эксперты связывают это с повышением температуры. Во Франции, в Бретани (регион), укусы шелкопряда у 50 детей ошибочно приняли за чесотку, а в городе Ванн пришлось закрыть парк.

Часть специалистов считает, что причины — не в климате, а в семилетнем цикле размножения насекомых. Ранее о распространении ядовитых гусениц сообщалось и из Берлина.