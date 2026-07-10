Эксперт рассказал, как выявить скрытую слежку через камеры гаджетов

Хакеры могут вести скрытую слежку за пользователями через камеры смартфонов и ноутбуков. Об этом «Ленте.ру» рассказал киберэксперт Сергей Щербаков.

По его словам, вредоносные программы попадают на устройства, когда пользователи переходят по фишинговым ссылкам, скачивают сомнительные файлы или устанавливают приложения из неофициальных источников. После получения доступа ПО активирует камеру и начинает транслировать изображение злоумышленникам.

Главным индикатором взлома ноутбука является светодиод рядом с объективом — хакеры не могут отключить его с помощью программ. Если лампа горит без ведома владельца, то это повод для беспокойства. Также на слежку могут указывать щелчки автофокуса, падение скорости интернета и появление неизвестных программ в автозагрузке.

На смартфонах физических индикаторов нет, однако в устройствах на базе Android 12 и старше, а также iOS предусмотрены цветные точки в углу экрана. Зеленая свидетельствует о работе камеры, а оранжевая — микрофона. Также признаками шпионажа выступают беспричинный нагрев устройства, слишком быстрая разрядка батареи и эхо во время звонков.

Щербаков посоветовал защищать себя использованием физических шторок на камере компьютера и жестко контролировать разрешения приложений в настройках смартфонах. В случае подозрений на взлом следует отключить интернет и запустить антивирус.