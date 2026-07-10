В Иудейской пустыне нашли загадочный артефакт

По словам исследователей, создатель артефакта использовал распространенный художественный язык своего времени, но выбрал необычный материал — тростник, который крайне редко сохраняется в археологических находках.

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В пещере Вади-Мураббаат в Иудейской пустыне обнаружили редкий тростниковый предмет, которому около 3700 лет. Как сообщает «Tel Aviv: Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University», это первый известный артефакт из тростника эпохи средней бронзы, найденный в южном Леванте. Его назначение пока остается загадкой, но ученые считают, что он мог иметь ритуальное или погребальное значение.

Необычная находка из глубины пустыни

Артефакт нашли еще во время исследований пещерного комплекса Вади-Мураббаат. Он лежал на поверхности внутренней камеры пещеры №2, расположенной примерно в 5 километрах от побережья Мертвого моря.

Радиоуглеродный анализ показал, что предмет был изготовлен между 1743 и 1542 годами до нашей эры, во второй половине эпохи средней бронзы. До этого периода в Иудейской пустыне почти не находили подобных органических объектов, поскольку тростник и другие растительные материалы обычно быстро разрушаются.

Артефакт сохранился примерно на 20 сантиметров в длину, его диаметр составляет около 1,3 сантиметра. Исследователи считают, что он был изготовлен из местного вида тростника, который мог расти возле пресноводных источников у западного берега Мертвого моря.

Украшенный тростник с неизвестным назначением

Поверхность предмета покрыта резными узорами. На нем сохранились сетчатые орнаменты, зигзаги, диагональные линии, точки и, возможно, схематичное изображение дерева.

По мнению ученых, узоры наносили вручную, причем работа была выполнена не идеально ровно. Некоторые линии выходят за границы рисунка, а расстояние между элементами отличается. Это может указывать на то, что предмет создавали не в специализированной мастерской, а непосредственно на месте.

При изучении под микроскопом специалисты обнаружили следы износа на одном из концов тростника, которые могли появиться из-за постоянного контакта с руками. Также были найдены остатки черного вещества, возможно клея. Это говорит о том, что к предмету мог быть прикреплен другой элемент.

Однако использовать его как часть инструмента или оружия было бы невозможно — тростник слишком хрупкий для таких задач.

Символы, знакомые жителям бронзового века

Хотя сам предмет уникален, нанесенные на него изображения не были необычными для своего времени. Подобные узоры встречаются на керамике, костяных изделиях, металлических предметах и печатях из разных районов Южного Леванта.

Возможное изображение дерева также имеет аналоги в искусстве бронзового века. Такие мотивы часто связывали с природой и могли иметь символическое или религиозное значение.

По словам исследователей, создатель артефакта использовал распространенный художественный язык своего времени, но выбрал необычный материал — тростник, который крайне редко сохраняется в археологических находках.

Следы возможного древнего ритуала

Главная загадка находки — ее предназначение. Ученые не нашли признаков, что предмет использовали в быту. Он не был достаточно прочным для практического применения и не имел элементов, которые указывали бы на конкретную функцию.

Ответ может скрываться в других находках из этой же пещеры. Среди них обнаружили керамические сосуды эпохи средней бронзы, алебастровый кувшин, фрагменты деревянных гребней, скарабея и бронзовые булавки. Подобные предметы часто встречаются в погребениях того времени, особенно в районе древнего Иерихона.

Поэтому авторы исследования предполагают, что пещера могла использоваться для погребальных обрядов, а тростниковый предмет мог быть частью ритуального набора. Однако прямых доказательств этой версии пока нет.