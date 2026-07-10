Samsung отказалась от разработки новых «раскладушек»

Компания Samsung может отказаться от линейки смартфонов Galaxy Z Flip, а модель Galaxy Z Flip 8 станет последней в серии. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на инсайдера Ice Universe.

По данным источника, Samsung рассматривает возможность прекращения выпуска смартфонов-раскладушек формата Flip. При этом издание отмечает, что подобные слухи появлялись и раньше, однако впервые их озвучил инсайдер, имеющий хорошую репутацию в вопросах, связанных с продукцией Samsung.

GSMArena указывает, что такой сценарий выглядит более вероятным на фоне роста стоимости компонентов, в том числе оперативной памяти, что вынуждает производителей повышать цены на смартфоны. В качестве примера приводятся недавно представленные Motorola Razr 70 и Razr 70 Ultra, подорожание которых компания объяснила увеличением стоимости комплектующих.

Еще одной причиной возможного отказа от линейки издание называет сокращение числа производителей, выпускающих смартфоны-раскладушки в форм-факторе Flip за пределами Китая. Oppo, Xiaomi, Vivo и Honor либо прекратили продажи таких устройств в Европе и США, либо вовсе не выводили их на международный рынок. В результате, по данным GSMArena, Samsung и Motorola остаются единственными крупными производителями, продолжающими предлагать подобные модели на западных рынках.

Ранее Samsung в седьмой раз за год повысила цены на смартфоны.