Астрономы впервые проследили за "зародышем" звезды

Астрономы из Европы и Японии впервые проследили за тем, как ионы ослабляют магнитное поле "зародыша" звезды на последних стадиях его формирования. Это критически важно для гравитационного коллапса скоплений газа в центре будущего небесного тела и запуска в нем термоядерных реакций. Наблюдения раскрыли неожиданно важную роль зерен пыли в ослаблении магнитного поля, сообщила пресс-служба японского Университета Кюсю.

"Нас давно интересует то, какую роль играют магнитные поля в звездообразовании. Внутри "зародышей" звезд обычно господствуют сильные магнитные поля, и если их напряженность выше некоторого порога, то это может резко замедлить или даже остановить формирование звезды. Нам удалось раскрыть то, как именно ослабляется магнитное поле на последних стадиях развития протозвездного тела", - пояснила доцент университета Дорис Арзуманян, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняет Арзуманян, все известные звезды возникли в звездных яслях - облаках из холодного и нейтрального газа, в которых сложились условия для объединения материи в более плотные сгустки пыли и газа и их гравитационного коллапса. Низкие температуры и высокая плотность этих облаков часто мешают наблюдениям за их эволюцией. Поэтому у ученых пока нет точных представлений о том, как формируются "зародыши" звезд.

Японские и европейские астрономы существенно дополнили эти сведения в ходе наблюдений за протозвездой L1544. Она расположена в молекулярном облаке Тельца - ближайших к нам звездных яслях, которые удалены от Солнечной системы всего на 460 световых лет. Этот "зародыш" звезды находится на последних фазах развития, что побудило ученых попытаться найти в нем свидетельства существования так называемой амбиполярной диффузии. Так астрофизики-теоретики называют процесс, в ходе которого присутствующие в облаках газа и пыли ионы начинают активно взаимодействовать с магнитным полем протозвезды и ослаблять его. Это приводит к тому, что их движение замедляется. При этом окружающие их нейтральные молекулы устремляются к центру формирующегося светила, что приводит к его гравитационному коллапсу и запуску термоядерных реакций.

Ученым впервые удалось увидеть это явление, наблюдая за движением двух веществ: иона диазенилия (соединения азота и дейтерия) и нейтральных молекул аммиака, в структуре которых один атом водорода был заменен на дейтерий. Ключевую роль в этом замедлении, как обнаружили ученые, играли растущие зерна пыли, на поверхности которых осаждаются ионы. Это следует учитывать при изучении реальных протозвезд и моделировании процесса их формирования, подытожили астрономы.