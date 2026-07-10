Биолог объяснил, почему гибель муравьев может разрушить мировую экосистему

Исчезновение муравьев может привести к серьезным последствиям для многих видов растений и животных, поскольку они играют важную роль в мировой экосистеме. Об этом в беседе с «Пятым каналом» рассказал биолог Егор Кокшаров.

Специалист напомнил, что муравьи существуют как часть сложной колонии. Одно насекомое не способно выживать самостоятельно, тогда как целый муравейник играет как единый «сверхорганизм».

Муравьи являются важным звеном пищевой цепи — ими питаются птицы, земноводные, пресмыкающиеся, медведи и другие животные. Кроме того, они взаимодействуют с другими беспозвоночными — например, выращивают тлю и гусениц ради сладкой жидкости.

Другая важная роль этих насекомых — защита растений. Многие муравьи питаются вредителями, таким образом помогая сдерживать их численность как в природных экосистемах, так и в садах и огородах.

«Муравьи очень важны для мировой экосистемы. Так что, если вы хотите, чтобы их не было у вас дома, ваше право. Но в мире они, безусловно, играют слишком большую роль, и без них было бы значительно хуже», — заявил Кокшаров.

Эксперт добавил, что уничтожение отдельных муравьев не решает проблему, если колонии удалось найти источник пищи. Вместе с тем биолог призвал осторожно относиться к применению ядохимикатов на участках, особенно если рядом есть дети или домашние животные.