Google Photos научился делать «клипы» из обычных видео

В Google Photos добавили ИИ-функцию Video Remix. Она позволяет превращать видеоролики в «клипы» за несколько секунд. В основе технологии лежит свежая модель Gemini Omni.

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Чтобы сделать видео «эффектным», достаточно открыть вкладку «Создать» и выбрать один из вариантов, пишут СМИ. Осветлить тёмный ролик с помощью «киношного» света, заменить скучный фон на что-то «поинтересное» или наложить фильтр акварели, карандашного наброска или живописи — всё в пару нажатий.

Новинка уже появляется у подписчиков планов Google AI Plus, Pro и Ultra в США, а также в Аргентине, Бангладеш, Бразилии, Колумбии, Египте, Индии, Индонезии, Японии, Мексике, Пакистане, на Филиппинах, в Южной Корее и Турции. Позже будет и в других странах.