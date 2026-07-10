Астронавтов, которые совершили лунные миссии, заставили подписать документы о неразглашении об увиденных неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом пишет Daily Mail.

Информагентство приводит в пример интервью покойной Донны Хейр, которая работала в ныне закрытом аэрокосмическом подразделении корпорации Ford — Philco Ford Aerospace с 1967-го по 1981-й год. Компания выполняла работы для НАСА.

Женщина рассказала, что астронавты, побывавшие на Луне, сообщали, что их преследовали неопознанные летающие объекты. Также, по их словам, когда они приземлились на Луну, там уже были «три других корабля».

Хейр отметила, что им пришлось подписать соглашение о неразглашении этой информации.

Ранее Пентагон опубликовал третью партию ранее засекреченных документов о неопознанных аномальных явлениях, в том числе об НЛО, напоминает RT.