Запасы «невидимого» золота нашли на дне океана

Японские ученые обнаружили на морском дне ранее неизвестные залежи золота чрезвычайно высокого качества. Исследование провела объединенная команда из Университета Сидзуока, Университета Васэда и Токийского университета.

В 2015 году в 12 км к востоку от острова Аогасима были обнаружены гидротермальные месторождения Хигаси-Аогасима. Предполагалось, что они содержат золото. Но до сих пор оставалось неизвестным, какой объем драгоценного металла способна производить эта область.

В ходе нового исследования ученые проанализировали образцы горных пород с гидротермальных полей, расположенных примерно в 350 километрах к югу от Токио. Они применили вторично-ионную масс-спектрометрию (SIMS), которая очень чувствительна к мельчайшим количествам золота.

Ученым удалось выявить два вида золота на месторождении. Черные дымоходы и гидротермальные насыпи выделяли крупицы золота.

Также присутствовало так называемое невидимое золото наночастицы, скрытые внутри сульфидного минерала пирита. Считалось, что это вещество не имеет ценности. Из-за блестящей поверхности его часто называли «золотом дурака. Но оказалось, что золото может содержаться в пирите в виде частиц или отдельных атомов, встроенных в химический состав минерала.

Исследование показало, что пирит в подводном кратере «в настоящее время может похвастаться самой высокой концентрацией золота в мире. В теории, месторождение Хигаси-Аогасима можно использовать для промышленной добычи драгоценного металла. Однако, как предупреждают эксперты, такие работы разрушительны для морских экосистем, сообщает Scientific Reports.

Ранее стало известно, что ученые впервые стали свидетелями зарождения новой океанической коры. Для этого на юго-восточном Индийском хребте между Австралией и Антарктидой развернули экспериментальную лабораторию.