Ракету с кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол Байконура.

Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29», на котором двое россиян и один американец отправятся к Международной космической станции (МКС), вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовый стол на Байконуре.

Ракета размещена на 31-й площадке космодрома, передает ТАСС. В состав основной команды вошли космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Дублировать их будут россияне Константин Борисов и Дмитрий Петелин вместе с американкой Дениз Бернхем.

Ожидается, что орбитальная миссия продлится 261 день. На корпус носителя нанесены плакаты в честь 80-летия корпорации «Энергия» и конструкторского бюро «Искра». Также ракету украсили рисунками онкобольных детей из фонда Unity и рекламными материалами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пилотируемый корабль «Союз МС-29» доберется до Международной космической станции по сверхкороткой двухвитковой схеме.

В начале июля специалисты завершили заправку этого аппарата на космодроме Байконур.

Американский астронавт Анил Менон высоко оценил качество предстартовых тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.