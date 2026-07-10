Эксперт по кибербезопасности рассказал, как создать надежный пароль

Руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин в беседе с aif.ru дал рекомендации по защите аккаунтов от взлома. По его словам, многие пользователи используют предсказуемые комбинации — даты рождения, номера документов или адреса, что делает их уязвимыми.

Специалист пояснил, что такие данные часто фигурируют в утечках, а недостающую информацию злоумышленники могут найти в соцсетях. При целенаправленной атаке подобрать связанные с человеком цифры не составляет труда.

Алабин посоветовал создавать уникальные последовательности, не имеющие отношения к личной жизни, работе или хобби, и использовать разные пароли для разных сервисов. Он также рекомендовал не пренебрегать встроенными генераторами в браузерах и менеджерами паролей — хотя такие комбинации сложно запомнить, они значительно надежнее привычных слов и дат.

В качестве дополнительной защиты эксперт предложил включить двухфакторную аутентификацию, уведомления о входе и ограничение попыток входа — это поможет вовремя заметить подозрительную активность и снизить риски.