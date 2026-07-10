Китай впервые посадил первую ступень ракеты на морскую платформу

Китай успешно провёл первый контролируемый возврат первой ступени ракеты на морскую платформу. Об этом сообщило информационное агентство Xinhua. Запуск ракеты-носителя CZ-10B осуществлён с пусковой площадки, расположенной на острове Хайнань.

Достижение демонстрирует прогресс Китая в развитии технологий многоразового использования космических аппаратов. Успешная посадка первой ступени на морскую платформу — важный этап в совершенствовании системы возврата и повторного применения компонентов ракет.

Значение для космической программы

Контролируемый возврат ракетных ступеней позволяет существенно снизить стоимость космических запусков благодаря возможности их повторного использования. Такой подход уже применяется рядом космических агентств и частных компаний по всему миру и считается перспективным направлением развития космонавтики.

Хайнань, где расположена пусковая площадка, является одним из основных центров космической деятельности Китая. Остров выбран благодаря географическому положению и климатическим условиям, обеспечивающим благоприятные возможности для космических запусков.

Развитие китайской космонавтики

Успешное испытание свидетельствует о растущих амбициях Китая в освоении космоса и совершенствовании собственных технологий. Страна активно инвестирует в развитие космической отрасли и стремится к достижению технологического паритета с ведущими космическими державами.

Данный эксперимент является важной вехой на пути к созданию более экономичной и эффективной системы доставки грузов в космос. Возможность многократного использования ракетных компонентов открывает новые перспективы для расширения космической деятельности и снижения затрат на космические миссии.