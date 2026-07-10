Android получит долгожданную функцию

Google работает над автоматическим сохранением данных на компьютер с Windows со смартфонов на Android. Сведения об этом нашли в последней версии сервисов Google Play.

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Судя по данным, резервное копирование будет происходить через Wi-Fi, когда телефон и компьютер подключены к одному роутеру. Понадобится открыть приложение Quick Share на компьютере и войти в ту же учётную запись Google, что и на телефоне. После этого можно будет выбрать, какие именно фотографии и видео вы хотите сохранять.

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Есть нюанс. Внизу страницы мелким шрифтом сказано, что телефоны Samsung не поддерживаются. Почему? Не объясняется., Но, скорее всего, дело в том, что у Samsung есть собственное приложение Smart Switch.