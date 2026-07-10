Более 40 тыс. артефактов нашли археологи в Москве с начала 2026 года

С начала археологического сезона 2026 года специалисты обнаружили более 40 тыс. предметов, из которых свыше 3 тыс. – индивидуальные находки, раскопки ведутся на 100 площадках по всему городу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала этого года археологам уже удалось обнаружить более 40 тыс. археологических предметов. Из них свыше 3 тыс. – это индивидуальные находки. Все они внимательно изучаются, реставрируются и в составе коллекций передаются в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

В этом сезоне археологи нашли множество ключей XVII–XIX веков. В Соймоновском проезде обнаружен железный ключ XVII века от навесного замка с двусторонней бородкой и медной полоской, что свидетельствует о высоком качестве изделия. Там же найден ключ с декоративным узлом – предположительно украшение костюма. На ул. Солженицына обнаружен латунный замочек XIX века с клеймом мастера «Варыпаев» (Федор Вырыпаев, крестьянин графа Шереметева, прославившийся своими замками).

На ул. Дружинниковская найдена печать из цветного металла XVIII века, которой запечатывали документы воском, а также детские игрушки: белоглиняная свистулька XVI века в форме уточки и оловянные солдатики конца XIX – начала XX века. На ул. Солженицына обнаружены игрушечные коники XVI века и статуэтка всадника XVIII–XIX столетий. В музее-заповеднике «Коломенское» найдена поливная фигурка головы барана XIX века. Среди предметов гардероба – пуговицы и ременные пряжки XVII–XVIII веков, а также ювелирные украшения: перстни XIX века и женское монисто из цветного металла.

В Лужнецком и Соймоновском проездах обнаружены белоглиняные горшки и чернолощеный кувшин XVII – начала XVIII века, найденный целым, что большая редкость. В Старопанском пер. найден крупный развал печи с нежно-зеленым узором. Сейчас артефакты проходят камеральную обработку и реставрацию. В 2026 году музеи уже пополнились 2265 предметами. Всего за последние пять лет в фонды передано более 50 тыс. индивидуальных находок, а за 15 лет – свыше 140 тыс.