Apple окончательно похоронила легендарный iPhone

Корпорация Apple ввела ограничения для целого ряда старых смартфонов. На это обратило внимание издание MacRumors.

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Журналисты заметили, что для ряда моделей компания прекратила подписывать базовую прошивку — низкоуровневое программное обеспечение (ПО), которое управляет сотовым модемом. Ограничение ввели для iPhone 4, который вышел в 2010 году, iPhone 4S, iPhone 5 и iPhone 5c. Также базовую прошивку перестали подписывать для некоторых планшетов, самым ранним из которых является iPad 2.

Специалисты объяснили, что без подписывания ПО невозможно корректно переустановить прошивку в случае сбоя или других проблем. В этом случае сотовая связь и мобильный интернет перестанут работать на устройствах. Авторы объяснили, что фактически Apple окончательно похоронила легендарные устройства, хотя формально они устарели много лет назад.

При этом если не переустанавливать низкоуровневое ПО, то старые гаджеты продолжат работать. В заключение журналисты MacRumors заметили, что ограничения затронут ничтожную долю пользователей, так как все описанные выше устройства появились более 10 лет назад.

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