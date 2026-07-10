На Плутоне и Титане нашли одинаковую неизвестную химическую сигнатуру

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил на Титане и Плутоне одинаковый загадочный химический сигнал. Ни одна известная молекула ему не соответствует. Астроном Бруно Безар из Национального центра научных исследований Франции и его коллеги опубликовали результаты в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A) .

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Телескоп Джеймса Уэбба изучает объекты в инфракрасном диапазоне — невидимом человеческому глазу свете. Каждая молекула поглощает инфракрасные лучи строго на определенных длинах волн, формируя уникальный «спектральный отпечаток». Новый сигнал появился независимо при наблюдениях двумя разными инструментами телескопа — аппаратная ошибка исключена.

Титан и Плутон разделяют миллиарды километров. У них разная температура, давление и геология. Тем не менее оба богаты азотом и углеводородами, и именно это химическое родство, по версии Безара, и порождает одинаковый сигнал.

Команда сравнила неизвестный отпечаток с базами данных молекулярных спектров. Ближе всего подошли бензол, пропадиен, кетен и ацетилен — но ни один не дал точного совпадения. Возможно, речь идет о знакомом веществе, которое ведет себя непривычно — в смеси с другими химикатами или в особом физическом состоянии. На Плутоне сигнал заметно сильнее, чем на Титане, что усугубляет загадку.

Разгадать тайну поможет миссия NASA Dragonfly — зонд-вертолет, запланированный к Титану на 2030-е годы. Его масс-спектрометр сможет идентифицировать молекулы прямо на поверхности.