Исследователи изучили причины потери воспоминаний из детства

Подавляющее большинство людей лишены воспоминаний о первых трех-четырех годах своей жизни. Этот феномен известен как детская амнезия, и причины его стирания мозгом побуждают ученых уже более ста лет. Новое исследование, проведенное на мышах, проливает свет на возможный ответ: особенности формирования нейронных связей после рождения. Об этом сообщает Togliatti24.

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Была опубликована работа в авторитетном издании Nature Communications. В ходе исследования гиппокампа мышей ученые обнаружили, что сразу после рождения нейронные сети в этой области изобилуют связями. С течением времени эти сети становятся более организованными.

Авторы исследования выдвигают гипотезу, что такая «гиперсвязанность» способствует ускоренному обучению у юного мозга, однако препятствует закреплению стойких воспоминаний. Ранний мозг, по их мнению, сосредоточен на усвоении новой информации, а не на ведении детального хронологического учета событий.

Как отметил Фрэнсис Эсташ, нейропсихолог из Французского национального института здравоохранения, четырехлетний ребенок может через месяц вспомнить представление в цирке, но к 10–15 годам это воспоминание, скорее всего, исчезнет.

Данное исследование подтверждает предположение о том, что детские воспоминания могут не исчезать вовсе, а оставаться в виде скрытых следов, к которым взрослый человек теряет доступ. Ученые предупреждают, что результаты, полученные на мышах, не следует напрямую экстраполировать на людей, но подобные эксперименты критически важны для понимания биологических механизмов.

Современные исследования пересматривают представления о детской амнезии. В работе 2025 года было продемонстрировано, что гиппокамп младенцев способен кодировать воспоминания уже в течение первого года жизни. Следовательно, проблема может заключаться не столько в отсутствии воспоминаний, сколько в механизмах их последующего извлечения.

Латентные следы памяти представляют собой сохраненные события, недоступные сознанию, но не утраченные. При наличии соответствующего триггера они могут быть восстановлены. При запоминании формируются так называемые энграммы, которые мозг может намеренно скрывать для оптимизации использования ресурсов.

Полностью единого объяснения феномену детской амнезии на сегодняшний день не существует. Одна из распространенных теорий связывает его с интенсивным нейрогенезом в гиппокампе в первые годы жизни. Высокая скорость образования новых нейронов может приводить к перестройке существующих сетей, делая старые воспоминания труднодоступными.

С точки зрения психологии, появление автобиографической памяти тесно связано с развитием речи и формированием самосознания. Пока ребенок не начинает воспринимать себя как отдельную личность, мозгу сложнее создавать воспоминания, которые могли бы сохраниться и быть извлечены спустя годы.