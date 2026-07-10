Квантовые свойства впервые обнаружили в обычном предмете

Физики впервые обнаружили квантовую запутанность в реальном материале, видимом невооруженным глазом. Кристалл размером с сантиметр — и в нем как минимум девять частиц, связанных в единую квантовую систему. Открытие сделала группа профессора Зильке Бюлер-Пашен из Технического университета Вены и аспиранта Федерико Матцы из Института Лауэ–Ланжевена в Гренобле. Работа опубликована в журнале Nature Physics.

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Квантовая запутанность — явление, при котором несколько частиц образуют единую систему: измерение одной мгновенно определяет состояние остальных, как бы далеко они ни находились. Прежде этот эффект демонстрировали только в крошечных изолированных системах из двух-трех частиц. Наблюдение запутанности в реальном твердом теле с триллионами атомов — принципиально иной результат.

Объектом исследования стал монокристалл соединения церий–палладий–кремний. Это «странный металл» — класс материалов, электрическое сопротивление которых линейно растет с температурой. Объяснить такое поведение в рамках стандартной квантовой теории металлов до сих пор не удавалось, и именно это десятилетиями интригует физиков.

Матца провел измерения на нейтронном источнике в Гренобле. Для оценки запутанности авторы использовали квантовую информацию Фишера — математический инструмент, позволяющий «считывать» степень коллективного квантового поведения по рассеянию нейтронов. Результат: в кристалле действительно действуют как минимум девять частиц-«сообщников».

По версии Бюлер-Пашен, именно это коллективное квантовое поведение и порождает аномальные свойства «странных металлов». Открытие приближает физиков к созданию материалов с управляемыми квантовыми характеристиками.