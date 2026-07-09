На Байконуре экипаж завершил контрольную "примерку" перед отправкой к МКС

Экипаж завершил контрольную "примерку" транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-29" на космодроме Байконур перед отправкой к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов им Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"9 июля 2026 года на площадке № 254 космодрома Байконур состоялась контрольная "примерка" транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-29". В ней приняли участие основной и дублирующий экипажи МКС-75: космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина, Дмитрий Петелин, Константин Борисов, а также астронавты NASA Анил Менон и Дениз Бернхэм", - говорится в сообщении.

После вводного инструктажа экипажи поочередно заняли свои места в корабле, проверили снаряжение и грузы в спускаемом аппарате и бытовом отсеке и в тестовом режиме убедились в работоспособности бортовых систем. После заключительной "примерки" космонавты и астронавт передали свои личные вещи для укладки в "Союз".

Оснвовной экипаж затем посетил Музей космодрома Байконур и традиционно оставили свои автографы перед отправкой к станции. Кроме того, экипажи побывали в домиках Сергея Королева и Юрия Гагарина.

Старт миссии запланирован на 14 июля. В основной экипаж миссии МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. Дублерами выступают космонавты Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Дениз Бернхэм.