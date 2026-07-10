Найдены старинные инструменты для нанесения косметики

В городе Колчестер, расположенном в Великобритании, археологи обнаружили артефакт, датируемый II веком новой эры, относящийся к периоду Римской империи. Среди найденных предметов, включавших керамические осколки и инструменты для нанесения косметики, находился примечательный объект — крупный позвонок.

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Специалисты установили, что он принадлежал ихтиозавру, морскому рептилии, исчезнувшему с лица Земли миллионы лет назад.

Эта находка, детально описанная в научном издании Britannia, свидетельствует о том, что люди начали собирать древние кости задолго до зарождения палеонтологии как науки. Римлянин, обнаруживший этот необычный "камень", не стал избавляться от него, а сохранил среди своих личных вещей. Таким образом, это наиболее раннее известное свидетельство целенаправленного накопления останков ихтиозавров.

Мотивы, побудившие римлянина сохранить позвонок, остаются неясными для учёных. Возможно, его привлекла диковинная форма находки. Не исключено, что он рассматривал кость как талисман или как редкий артефакт. Также существует вероятность, что артефакт попал к нему от работника соседнего карьера.

Скелеты ихтиозавров — не такая уж редкая находка на территории Великобритании. Тем не менее, до настоящего времени не было убедительных доказательств того, что в римскую эпоху эти останки целенаправленно собирались. Теперь же такое свидетельство имеется.

Учёные подчёркивают, что интерес к ископаемым формам жизни существует издревле. Гигантские кости, встречавшиеся древним людям, порождали мифы о чудовищах и великанах, что находит отражение, например, в древнегреческих мифах. Единичные экземпляры артефактов собирались ещё в бронзовом веке. А в 2023 году неподалёку от Колчестера был обнаружен ещё один артефакт — позвонок плезиозавра — в яме, аналогичной нынешней находке. Это позволяет предположить, что для жителей римских поселений Британии было характерно хранение подобных диковинных предметов.

Исследователи не спешат называть этого человека первым палеонтологом. Скорее всего, им двигало обыкновенное любопытство — он не прошёл мимо чего-то явно выдающегося и необычного.