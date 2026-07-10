Археологи выяснили, зачем майя кормили животных кукурузой

Оказалось, что ранние земледельцы использовали кукурузу гораздо изобретательнее, чем считалось ранее, сумев компенсировать ее главный питательный недостаток.

© Naukatv.ru

Древние майя не просто выращивали кукурузу как основную сельскохозяйственную культуру, но и использовали ее для откорма животных. Как показало исследование, опубликованное в журнале Science Advances, это было важной частью продуманной системы питания, позволившей решить проблему нехватки одного из ключевых питательных веществ.

Кукурузы было недостаточно

На протяжении тысячелетий кукуруза оставалась основой рациона народов Мезоамерики. Она давала много углеводов, хорошо хранилась и позволяла получать высокие урожаи. Однако у этой культуры есть серьезный недостаток — в ней очень мало лизина. Это незаменимая аминокислота, необходимая для построения белков, из которых состоят мышцы, кости и другие ткани организма.

По оценкам ученых, до 70% белка в рационе древних майя приходилось именно на кукурузу. Но получить весь необходимый лизин только из нее было невозможно. Для этого человеку пришлось бы ежедневно съедать почти шесть килограммов сухого зерна или около 18 килограммов свежей кукурузы.

Исследователи давно пытались понять, как первые земледельцы смогли перейти на такой рацион без серьезных последствий для здоровья.

Животные стали природными «концентраторами» белка

Ответ предложила аспирантка Университета Нью-Мексико Надя Нефф вместе с коллегами. Используя изотопный анализ отдельных аминокислот — метод, который позволяет проследить происхождение питательных веществ, — ученые исследовали кости людей, индеек и современных растений из Белиза.

Оказалось, что майя регулярно кормили домашних животных кукурузой, а затем употребляли их в пищу. Такой подход оказался неожиданно эффективным.

Животные способны съедать гораздо больше кукурузы относительно массы своего тела, чем человек. Они перерабатывают содержащийся в ней лизин в полноценный животный белок. В результате люди получали необходимую аминокислоту уже в концентрированном виде, употребляя мясо.

«Мы обнаружили, что эти ранние общины не просто перешли на сельское хозяйство ради калорий. На самом деле они активно совершенствовали свои системы питания, чтобы решить различные проблемы, связанные с рационом», — рассказала Нефф.

По мнению авторов работы, выращивание кукурузы и разведение животных развивались одновременно как части единой продовольственной системы уже около 6100 лет назад. Ранее считалось, что эти процессы появились независимо друг от друга.

Разгадку подсказал необычный состав костей

Изначально ученые вовсе не собирались искать доказательства такого способа питания. Во время анализа костного коллагена Нефф заметила, что содержание изотопов углерода в лизине оказалось слишком высоким.

«Просто невозможно, чтобы люди потребляли достаточное количество кукурузы напрямую, чтобы получить такое высокое соотношение стабильных изотопов углерода в лизине», — объяснила исследовательница.

Это наблюдение заставило команду искать другое объяснение. В итоге археологи, биохимики, экологи и специалисты по питанию пришли к выводу, что лизин попадал в организм людей через животных, которых откармливали кукурузой.

Новые данные о хозяйстве майя

Исследование проводилось в рамках археологического проекта ROOTS на юге Белиза, где уже много лет изучают стоянки возрастом до 10 тысяч лет. Анализ выполнялся в Центре стабильных изотопов Университета Нью-Мексико — одной из немногих лабораторий США, способных проводить исследования такого уровня.

«Надя продолжает нашу многолетнюю работу по изучению рациона древних жителей тропической Америки и значительно расширяет наше понимание этих древних практик в общинах майя», — отметил руководитель исследования Кейт Прюфер.

По словам авторов, работа показывает, что жители Мезоамерики не просто выращивали пищу, а сознательно создавали устойчивую систему питания, которая компенсировала недостатки основного продукта.

Археологи: 1100 лет собаки ели за одним столом с людьми цивилизации Тиуанако

В Мексике нашли 1400-летний монолит, изображающий общение с божеством

Подписывайтесь и читайте «Науку» в MAX